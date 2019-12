Une préférence indigène pour certains marchés publics

Les entreprises jurassiennes seront privilégiées par le canton du Jura lors de certains marchés publics. Le Parlement a accepté mercredi par 32 voix contre 11 et 16 abstentions une motion du député indépendant affilié à l’UDC Yves Gigon. Le texte demande d’accorder une préférence aux entreprises du canton dans certains marchés publics de gré à gré et sur invitation lorsqu’au moins deux prestataires jurassiens sont en concurrence. Le processus est toutefois limité par certains seuils, par exemple 100'000 francs pour les fournitures et 500'000 francs pour les constructions. Indépendamment de ces seuils l’inscription d’une préférence dans la loi irait à l’encontre de la loi fédérale, a relevé le ministre de l’économie Jacques Gerber. /fco-gtr