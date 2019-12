Ivan Godat engage la lutte contre les SUV et les 4x4

Le boom des SUV et des gros 4x4 urbains pourrait remettre en cause les objectifs climatiques. C’est la conviction d’Ivan Godat qui a déposé récemment une motion au Parlement jurassien. Le député des Verts note que les émissions moyennes de CO2 des nouvelles voitures immatriculées en Suisse ont augmenté depuis l’an dernier. Il estime que le phénomène s’explique par l’explosion des ventes de SUV et de gros 4x4. Pour Ivan Godat, les nouvelles prescriptions fédérales qui entreront en vigueur l’an prochain pour réduire la moyenne des émissions de voitures neuves ne suffisent pas. Il demande au Gouvernement jurassien d’agir à deux niveaux.

Ivan Godat mise, tout d’abord, sur une mesure cantonale. Il souhaite que le Gouvernement jurassien mette en place une campagne d’information. Cette dernière ciblerait les concessionnaires, les garagistes, les apprentis conducteurs et les automobilistes. Le but : les sensibiliser à l’urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de privilégier la mobilité douce, les transports publics ou encore l’achat de véhicules peu polluants. Le second axe défini par Ivan Godat se place au niveau fédéral. Le député des Verts demande au Gouvernement jurassien d’intervenir pour que la Confédération encadre, voire interdise la publicité pour les SUV et les gros 4x4.

Ivan Godat reconnaît que ces véhicules représentent une nécessité pour certains agriculteurs et artisans mais il estime qu’ils n’ont aucun sens dans les rues de nos villes et de nos villages. /comm-fco