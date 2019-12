Martial Courtet : « On a des cartes à jouer, il faut en être conscient »

Martial Courtet prendra les rênes du Gouvernement jurassien dans quelques heures. Âgé de 43 ans, le ministre PDC de la formation, de la culture et des sports sera le président de l’exécutif cantonal durant l’année 2020. Il va succéder au PLR Jacques Gerber. Les défis s’annoncent nombreux, notamment dans les dossiers du « repenser l’Etat » et du nouveau vote de Moutier. 2020 sera par ailleurs une année électorale, puisque les Jurassiens seront appelés à renouveler le Gouvernement et le Parlement le 18 octobre. Un premier acte se jouera déjà le 9 février pour occuper le siège de l’exécutif laissé vacant par le démocrate-chrétien Charles Juillard après son accession au Conseil des Etats.

Martial Courtet a accordé un entretien à RFJ. Il présente notamment ses voeux aux Jurassiens. A écouter ci-dessous. /rch