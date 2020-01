Nouveau brigandage à Delémont

Le kiosque du Righi a été le théâtre d’un brigandage vendredi soir à Delémont. Vers 18h30, un individu au visage masqué est entré dans le négoce et a exigé le contenu de la caisse avec une arme blanche. L’auteur est ressorti peu de temps après et a pris la fuite dans une direction inconnue. Malgré l’intervention rapide de la gendarmerie, de la police municipale de Delémont et des gardes-frontière, il n’a pas pu être retrouvé. Seule au moment des faits, la vendeuse n’a pas été blessée, mais a été fortement choquée. La police judiciaire s’est rendue sur place pour les besoins de l’enquête, qui est toujours en cours.

La police cantonale lance un appel à témoins : toute personne qui aurait remarqué des faits en lien avec ce brigandage est priée de prendre contact avec la centrale au 032/420 65 65. /rch-comm