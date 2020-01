Une halle hors norme et pour le moment hors service

Suite et fin des travaux de la place d’armes du Bure

Depuis quelques années, les travaux vont bon train à la place d’armes de Bure. Après la halle de sport, ce seront les locaux de l’infirmerie qui vont être rénovés d’ici deux ans. La troisième et dernière étape de réfection du site devrait débuter en 2026 et se tenir jusqu’en 2031. Elle concerne les bureaux, les salles d’instruction ou encore le poste de police militaire. Un bâtiment va également accueillir un restaurant accessible aux civils, le foyer des soldats et le mess des officiers. /ncp