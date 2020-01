Criminalité à la baisse dans le Jura

La criminalité dans le canton du Jura a baissé en décembre. C’est ce que montrent les chiffres publiés par la police cantonale jurassienne ce mardi. 148 lésés et plaignants ont été comptabilisés, contre 199 le mois précédent. Les dommages à la propriété ont diminué avec 23 infractions. Les lésions corporelles simples et les vols de véhicule sont restés stables. Les vols par effraction des commerces, magasins et habitations ont légèrement augmenté avec 30 infractions, contre 27 en novembre. C’est plus que la moyenne de l’année 2019 qui s’élève à 21,6.

La police cantonale jurassienne souhaite rendre la population attentive au vandalisme. Elle recommande aux éventuels témoins de ne pas intervenir, d’alerter les forces de l’ordre via le 117 et de sensibiliser les plus jeunes au respect des biens publics et privés. /comm-gtr