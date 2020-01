Match à trois pour le Gouvernement

Un débat et trois thèmes pour trois candidats : les Jurassiens choisiront le 9 février prochain le successeur de Charles Juillard au Gouvernement. Les trois candidats en lice pour le premier tour ont croisé le fer mercredi soir en direct sur RFJ. La socialiste Rosalie Beuret Siess, la démocrate-chrétienne Anne Seydoux-Christe et l’UDC Romain Schaer ont échangé leurs arguments sur les thèmes des finances, de la politique climatique et du rayonnement du Jura. Vous retrouvez ci-dessous le débat animé par Raphaël Chalverat et François Comte :