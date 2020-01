Noémie Koller (PS) quitte le Parlement jurassien. La députée-suppléante de Châtillon a fait part de sa démission pour le 30 janvier. Le secrétariat du Parlement l'a annoncé mardi. Ses activités professionnelles et personnelles ne lui permettent plus de s’investir suffisamment dans cette tâche. Elle a également précisé avoir eu « beaucoup de plaisir et d’intérêt à exercer ce mandat ». Personne n'a encore officiellement accepté de la remplacer. /comm-lge