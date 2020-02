Un accident n’a pas fait de blessé sur l’autoroute A16. Un automobiliste, qui circulait en direction de Porrentruy, a perdu la maîtrise de son véhicule, mardi matin, vers 9h20, peu après le tunnel du Neu-Bois, entre Boncourt et Bure. En raison d’une vitesse inadaptée, il a percuté la barrière centrale de sécurité et a terminé sa course sur la bande d’arrêt d’urgence. Le conducteur n’a pas été blessé. Le trafic a été perturbé jusqu’à 11h. /comm-mle