Des mesures à prendre pour limiter les incendies

La population peut faire davantage pour limiter le nombre d’incendies dans le Jura. C’est le message transmis ce vendredi par la police et l’établissement cantonal d’assurance (ECA). Selon eux, « les causes techniques et dues à une négligence peuvent être limitées grâce à des astuces simples ». Ce sont d’ailleurs les négligences et les problèmes techniques qui sont souvent à la base des départs d’incendies dans le Jura comme ailleurs en Suisse, d’après le communiqué transmis ce vendredi. Au total, entre septembre 2019 et janvier 2020, 21 incendies ont été annoncés à la police.







Quelles mesures ?

La police jurassienne et l’ECA Jura transmettent diverses mesures qui peuvent prévenir les incendies :