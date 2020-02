Quelques minutes pour convaincre

Un thème imposé et une poignée de minutes pour convaincre. 24 écoliers et étudiants ont pris part vendredi à la finale régionale du concours de La jeunesse débat. Cette joute oratoire est organisée par l’association Young Enterprise Switzerland et s’est tenue au CEJEF à Delémont.

Par équipe de deux, les participants devaient convaincre en un temps limité un jury composé de politiciens jurassiens et bernois.