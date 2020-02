Un accident a eu lieu sur les routes des Franches-Montagnes. Samedi, vers 16h, un automobiliste circulait de Saignelégier en direction des Cerlatez quand il a quitté sa trajectoire dans une courbe à droite, vraisemblablement à cause d’une vitesse inadaptée, selon la police. Il a alors heurté un véhicule qui arrivait correctement en sens inverse. Le conducteur fautif a été blessé et transporté en ambulance à l’hôpital. Le trafic a été perturbé pendant environ une heure et demie. /comm-mle