Le Parlement veut réfléchir à un « Optima » des recettes

Si le Gouvernement déplore effectivement une stagnation des recettes et juge l’idée de base « louable », il estime que ce travail est déjà en cours de réalisation. « Nous avons déjà des groupes qui y travaillent, notamment dans le cadre de « repenser l’Etat ». J’aurais apprécié que l’on nous donne des idées plus précises pour nous aider parce que, dans le fond, on n’a rien entendu de neuf à la tribune », tacle le ministre des finances Martial Courtet. « Je crois justement que la population nous a élus, nous politiciens, pour nous saisir de la situation. Ce n’est pas seulement aux services de l’Etat et au Gouvernement de le faire, j’ai aussi envie d’être associé à cela », a rétorqué Philippe Eggertswyler lors d’un deuxième passage à la tribune qui a contribué à faire basculer le vote. Le groupe PDC, qui avait pourtant fait part de son opposition à la motion par la voix de sa cheffe de groupe Anne Roy, n’a d’ailleurs pas suivi unanimement la position du Gouvernement et du ministre démocrate-chrétien des finances.