Pas de lien entre subvention et utilisation de gobelets réutilisables

Les élus jurassiens ont refusé par 31 voix contre 25 et 2 abstentions la motion de Françoise Chaignat intitulée « De la parole aux actes ». La députée PDC demandait de lier l’octroi de subventions cantonales aux différentes manifestations à l’usage de gobelets réutilisables. Elle a rappelé l’impact qu’a le plastique à usage unique sur notre planète et les émissions de gaz à effet de serre. Si le thème de cette motion a intéressé le ministre de l’environnement David Eray, il a estimé que la motion n’était pas nécessaire : le projet de loi sur les déchets et sites pollués, qui sera présenté aux élus au printemps 2020, aborde ce type de question. Il sera possible de proposer des limites, afin de décourager l’utilisation de vaisselle à usage unique. Selon David Eray, un mécanisme de subvention n’est pas nécessaire.

La députée PDC Françoise Chaignat s’est défendue de vouloir accélérer le processus grâce à sa motion… mais les élus ont finalement refusé le texte. /cto