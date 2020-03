Des transports publics gratuits dans le Jura ?

Les transports publics doivent être gratuits dans le Jura. C’est la conviction du député PCSI Philippe Eggertswyler, qui a déposé une motion dans ce but mercredi au Parlement. Pour l’élu de Porrentruy, un tel état de fait serait novateur dans ce secteur. « La gratuité des transports publics ne doit plus être un mythe, mais une réalité », estime Philippe Eggertswyler. Ses objectifs : donner plus de pouvoir d’achat aux citoyens, créer un impact environnemental important, désencombrer les routes et autoroutes, jouer un rôle social important et sortir les personnes les plus fragilisées de l’isolement. Philippe Eggertswyler estime aussi que la gratuité des transports publics amènerait des économies indirectes et engendrerait moins de frais médicaux, car moins d’accidents, de maladies respiratoires, de bruit et de stress. Sans oublier la baisse de la pollution. L’auteur de la motion évoque encore des effets positifs pour le tourisme jurassien.

Enfin, au sujet des conséquences financières qui pourraient découler de l’instauration de la gratuité des transports publics, Philippe Eggertswyler se dit convaincu qu’une compensation est possible via l’arrivée de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants, qui seraient séduits par cette perspective. /rch