Les moloks ne laissent pas indifférent à Haute-Sorne

Oppositions, discussions : l’implantation de moloks à Haute-Sorne ne passe pas comme une lettre à la Poste. Lundi soir, le Conseil général de la commune fusionnée a accepté un crédit de 140'000 francs pour la réalisation d’aménagements consécutifs à l’installation de containers semi-enterrés. Il s’agit avant tout d’aspects sécuritaires en lien avec le parcage de véhicules ainsi que d’aspects esthétiques sur la trentaine d’emplacements prévus pour accueillir les 55 containers. A ce jour, six oppositions ont été déposées pour divers emplacements, dont trois à Courfaivre. C’est ce qui a inquiété le PDC et Haute-Sorne Avenir (HSA) au moment de se prononcer sur le crédit qui pourrait justement évoluer en fonction des séances de conciliation. Le groupe HSA a proposé, par ailleurs, un changement pour la circulation proche d’un emplacement à Courfaivre, ce que l'assemblée a refusé. Le groupe PCSI et le groupe PS et Verts ont reproché à Haute-Sorne Avenir de se soucier de détails au détriment du message général dans ce dossier. Au final, le crédit a passé facilement la rampe.





Des routes bichonnées, activité de la police en question

Le législatif de Haute-Sorne a plébiscité une autre manne financière lundi soir. Il a donné son accord à un crédit cadre de 800'000 francs l’entretien et la réfection des routes communales pendant la période 2020-2023. Il s’agit avant tout de revoir certains tronçons qui ont été endommagés ces derniers temps, notamment en raison des conditions météorologiques.

En fin de séance, le conseiller général PCSI Blaise Schüll a pointé du doigt l’activité de la police sur le territoire de Haute-Sorne après avoir obtenu une réponse à sa question écrite. Selon lui, la présence des agents ne répond pas aux besoins dans la commune fusionnée. D’après le conseiller, « 16 minutes par jour pour un travail de proximité, c’est insuffisant ». Il a insisté sur le fait que sa remarque n’est pas uniquement consécutive à différentes déprédations survenues à Bassecourt récemment.





Hommage poignant

L’assemblée a pris un temps de recueillement en début de séance. Elle a rendu hommage à Jean-Luc Portmann, premier président du Conseil général de Haute-Sorne en 2013, décédé ces dernières semaines. Grand artisan de la fusion, l’ex-habitant de Glovelier s’était énormément investi pour « réussir le pari de la fusion pour les générations futures » pour reprendre ses mots cités lundi soir par Vincent Voyame, actuel président du législatif de Haute-Sorne. /mle