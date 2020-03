Moins de devoirs à la maison pour les écoliers ?

Les devoirs scolaires à la maison sont souvent l’objet de discussions dans les familles. Le volume est-il trop conséquent ? Selon le député socialiste Fabrice Macquat, les devoirs à domicile sont en tout cas un facteur d’inégalité entre les élèves : certains peuvent avoir de l’aide d’un ou des parents à leur retour de l’école, d’autres non. « Les changements sociétaux et la structure familiale ne favorisent pas l’accompagnement des enfants pour les devoirs scolaires à la maison. De nombreux conjoints se voient dans l’obligation de travailler les deux (…). La difficulté de suivre les devoirs est également très présente pour les familles monoparentales », note l’élu de Courroux dans une motion déposée au Parlement. Fabrice Macquat demande donc au Gouvernement de proposer des mesures allant dans le sens d’un aménagement et d’une diminution du volume des devoirs à la maison.

Dans son texte, le député socialiste cite les cantons de Berne, Neuchâtel et Vaud, qui ont édicté des mesures pour réduire le volume des tâches à domicile. Dans le canton de Neuchâtel, les devoirs sont limités à dix minutes par jour pour les écoliers de 3e et 4e Harmos, et à trente minutes pour ceux de la 9e à la 11e Harmos. Une autre mesure demande de ne pas donner de devoirs à la maison pour le lendemain, pour des questions d’organisations.

Le Parlement jurassien est donc appelé à débattre du sujet. /rch