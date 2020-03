La FSFM annule ses manifestations jusqu’au 19 avril

Les chevaux de la race Franches-Montagnes devront patienter avant de montrer leur belle robe. Face à la pandémie du coronavirus et conformément aux décisions du Conseil fédéral, la FSFM annule tous ses événements et manifestations jusqu’au 19 avril. Tous les tests en terrain sont également concernés par cette décision. L’assemblée des délégués initialement prévue le 16 avril est reportée. « Nous continuons de chercher des solutions et alternatives pour la suite », précise la Fédération Suisse d’élevage du Franches-Montagnes dans un communiqué. /comm+jpi