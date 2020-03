Un tableau de l’élevage chevalin dans le Jura

Une bonne nouvelle qui n’a pas duré pour les chevaux de la race franches-montagnes. Le nombre de naissance de poulains a une nouvelle fois baissé l’an dernier après avoir connu une embellie en 2018. Il a diminué de 7,5% dans le Jura et de 7,7% en Suisse, selon le rapport sur l’élevage chevalin qui vient de paraître. La baisse est encore plus inquiétante pour les demi-sang : moins 27% tant pour le Jura que pour la Suisse. Des mesures drastiques s’imposeraient donc redresser la barre, notamment au niveau de la protection à la frontière et de la promotion. Le rapport montre également qu’une septantaine d’équidés ont transité l’an dernier par la liste des chevaux à vendre. Une quarantaine de chevaux ont trouvé preneur par ce biais. Le prix moyen se situe à 7'750 environ contre 7'500 francs en 2018. La Suisse reste le plus grand marché avec 58% derrière la France avec 22%. L’équitation arrive en tête des principales utilisations dans 64% des cas contre 18% pour l’attelage/équitation et 6% pour l’attelage. /comm-fco