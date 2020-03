Le coronavirus scelle les urnes dans le Jura

On ne votera provisoirement plus dans le canton du Jura. «L’ensemble des scrutins cantonaux et communaux est reporté jusqu’à nouvelle décision. Cela vaut également lorsque le matériel de vote a déjà été distribué aux électeurs. Dans ce dernier cas, un nouveau scrutin sera organisé, avec un nouveau matériel de vote ». Le Gouvernement jurassien a employé cette formulation pour faire part de cette nouvelle mesure de prévention face au Covid-19. Les citoyens des Genevez devaient élire un conseiller communal ce dimanche et ceux de Lajoux un maire le 29 mars. Ils ne pourront pas le faire. Report aussi à Haute-Sorne, où les ayants droit devaient se prononcer sur trois crédits et la modification de deux règlements communaux, le 29 mars également.

Malgré les nombreux votes déjà exprimés par correspondance et les mesures prises par les communes, l’évolution de la pandémie et les risques de propagation ne permettent plus d’organiser des scrutins dans des conditions de sécurité satisfaisantes, note l’Etat. Il faudra donc remettre l’ouvrage sur le métier quand l’exécutif cantonal donnera son feu vert. /rch-comm