Les damassiniers ont pris froid

La damassine risque de se faire très rare cette année. Même pas sûr d’ailleurs que de l’eau de vie estampillée « 2020 » sortent des distilleries ajoulotes. La faute au retour des gelées matinales cette semaine alors que les arbres étaient déjà en fleurs. « Une floraison dès le 20-21 mars, je n’ai jamais vu ça de ma vie », souffle Alain Perret, le patron des Vergers d’Ajoie. Forcément, quand le thermomètre affiche des -4 degrés au petit matin, ce n’est pas bon signe. « Si on ouvre les fleurs, au niveau du pistil, on voit que c’est jaune et ça va brunir ces prochains jours puis tomber. Il y a de fortes chances qu’il ne reste pas beaucoup de fruits cet automne », commente le producteur en disséquant quelques fleurs fraîchement cueillies sur l’arbre.