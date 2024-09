La fête de la Damassine se lance dans une seconde édition

Après une première édition en 2022, la fête de la Damassine AOP remet le couvert, mais cette fois-ci uniquement sur le site Ò Vergers d’Ajoie à Porrentruy. Tout le week-end, les visiteurs pourront profiter des diverses activités proposées notamment des balades à poney, des visites guidées gratuites musée suisse des fruits et de la distillation ou encore des plats qui mettent à l’honneur le damasson. La fête se renouvelle et tire des leçons de sa première édition explique la présidente du Comité d’organisation. L’évènement veut attirer les personnes de la région, mais aussi des cantons environnants. L’objectif est d’accueillir 4000 personnes sur tout le week-end.





Le fête de la Damassine, mais à l’honneur les produits à base de damasson rouge, mais pas que. Elle a également pour but d’intéresser les jeunes à l’arboriculture. « C’est souvent une passion de personnes d’un certain âge » explique le président de l’interprofession de la Damassine AOP Alain Perret. L’interprofession, qui regroupe plus de 80 producteurs, souhaite poursuivre son développement et la valorisation de sa filière pour le produit emblématique de la région. L’innovation sera également au cœur de la manifestation avec un concours qui regroupe de nouveaux produits faits à base du fruit./age