Des fruits, en veux-tu, en voilà

La pluie des derniers jours et le retour en force du soleil ont provoqué le déclic décisif : les fruits à noyau peuvent – enfin – être récoltés dans le Jura. Revigorés et arrivés à maturité, damassons, mirabelles et autres prunes sont actuellement ramassés. Et l’année 2022 peut être qualifiée d’excellente, tant en quantité qu’en qualité.

Du coup, les distillateurs de la région ont entamé un véritable marathon. La phase de récolte et de mise en tonneau bat son plein. Suivra la transformation en eaux-de-vie, dont la production s’annonce abondante. « C’est actuellement le gros rush ! Les fruits tombent en masse. Mais ça fait plaisir de pouvoir travailler normalement et de voir les tonneaux se remplir », explique Hervé Blanchard, le patron de la Distillerie de Porrentruy.