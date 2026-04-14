Une Fête de la Damassine en mouvement

Se promener à travers les vergers de damassiniers et entendre le fruit mûr tomber de l’arbre, c’est la promesse du comité de l’interprofession de la Damassine AOP qui a présenté mardi la nouvelle formule de la Fête de la Damassine. Pour cette troisième édition, une marche gourmande à travers la Baroche est proposée le 1er août sur le thème « Chute du damasson, la fête au vallon ». « On voulait que ça parle à un maximum de gens », souligne Olivier Fleury. Le président du comité d’organisation se réjouit de faire découvrir les vergers en pleine récolte : « Il y a une odeur et un visuel ».

La boucle de 7,5 km partira de l’école de Charmoille pour emmener les marcheurs au château de Pleujouse, puis à Fregiécourt avant de visiter le pressoir de Charmoille. La soirée libre sera consacrée au concours de la branche avec la distribution de différents prix. Le repas de gala est abandonné pour une soirée plus festive en lien avec les festivités du 1er août.