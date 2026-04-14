Une Fête de la Damassine en mouvement

La troisième édition de la manifestation change de forme, de lieu et de date. C’est une marche gourmande dans la Baroche le 1er août qui est prévue cette année.
Se promener à travers les vergers de damassiniers et entendre le fruit mûr tomber de l’arbre, c’est la promesse du comité de l’interprofession de la Damassine AOP qui a présenté mardi la nouvelle formule de la Fête de la Damassine. Pour cette troisième édition, une marche gourmande à travers la Baroche est proposée le 1er août sur le thème « Chute du damasson, la fête au vallon ». « On voulait que ça parle à un maximum de gens », souligne Olivier Fleury. Le président du comité d’organisation se réjouit de faire découvrir les vergers en pleine récolte : « Il y a une odeur et un visuel ».
La boucle de 7,5 km partira de l’école de Charmoille pour emmener les marcheurs au château de Pleujouse, puis à Fregiécourt avant de visiter le pressoir de Charmoille. La soirée libre sera consacrée au concours de la branche avec la distribution de différents prix. Le repas de gala est abandonné pour une soirée plus festive en lien avec les festivités du 1er août.
Olivier Fleury : « Ça apporterait toujours une nouveauté. »
A la découverte d’autres régions
Cette première marche gourmande se tiendra donc dans le berceau de la Damassine. Mais le comité de l’interprofession souhaite que les prochaines éditions se déroulent dans d’autres régions du Jura. « C’est l’idée de fédérer d’autres producteurs qui font partie de l’AOP Damassine », explique Olivier Fleury. Le comité imagine une marche gourmande dans la Vallée de Delémont, dans les côtes du Doubs, mais aussi dans d’autres secteurs d’Ajoie. Le producteur d’Alle relève également que la manifestation apporte une visibilité aux produits de la région dans laquelle elle se déroule. Cette volonté de changer régulièrement de secteur, « ça met en valeur différents acteurs ».
Des nichoirs décorés par les classes
Le comité d’organisation a aussi imaginé un nouveau concours destiné aux écoles. Les cercles scolaires participants se verront remettre des nichoirs qu’il faudra décorer. Ceux-ci seront placés le long de la marche gourmande mais pourront être récupérés après la manifestation pour être installés dans les cours d’école.
Détails et inscriptions pour la marche gourmande ici. /ncp