La Damassine AOP dans le costume d’héroïne d’un livre

Jour faste pour la Damassine AOP

L’ouvrage consacre plusieurs chapitres à l’obtention de l’Appellation d’origine protégée. Une société neuchâteloise de productions fruitières s’était opposée à cette AOP jusque devant le Tribunal fédéral. Et le 26 février 2010, les cinq juges tenaient des délibérations publiques afin de rejeter ou non ce recours. Parmi les magistrats se trouvait la Jurassienne d’origine, Florence Aubry Girardin, qui se souvient bien de cette ambiance assez tendue pour deux raisons. On ignorait avant l’audience la position du président de la Cour et une foule de producteurs jurassiens attendaient à l’extérieur du tribunal. Après deux heures de délibérations, la sentence est tombée et les juges ont été accueillis avec un verre de Damassine AOP.