« C’est un soutien essentiel »

« C’est très touchant, ce sont des messages et des signaux très positifs ». Le président de l’Association du Commerce Jurassien Thomas Schaffter ne cache pas sa satisfaction face à la multiplication d’actions pour soutenir les commerçants de la région. Depuis deux semaines, plusieurs aides ont été lancées pour tenter d’atténuer les effets de la pandémie de coronavirus sur les artisans, restaurateurs ou autres professionnels de la beauté. Bon nombre d’entre eux ont dû fermer les portes de leur échoppe. Les Jeunes Chambres Internationales de Delémont et Porrentruy ont ainsi créé une plateforme de soutien en ligne. Le succès est au rendez-vous. En deux semaines, 1'700 bons d’achat ont été écoulés dans près de 400 commerces de la région. Ces ventes représentent un montant de 100'000 francs. « On n’avait pas osé imaginer que ça aurait un tel succès, la solidarité régionale est incroyable », s’enthousiasme le président de la JCI Delémont Roberto Lema. Le site de vente en ligne QoQa propose également un appui sous la forme de bons d’achat ou de dons, alors que deux garages jurassiens – Maurice Montavon à Develier et Automobiles Olivotti à Porrentruy – vont acquérir pour 100'000 francs de bons cadeaux dans les commerces régionaux.