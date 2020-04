Incendie sans gravité à Porrentruy

Départ de feu sans grande conséquence à Porrentruy. Vendredi, en fin d'après-midi, le feu s'est déclaré à l'extérieur d'un ancien bâtiment en bois, à la rue de La Rochette. Ce dernier appartient aux CFF. La gendarmerie est rapidement arrivée sur place et a pu circonscrire le sinistre à l'aide d'un extincteur, selon un communiqué. Environ dix pompiers du Centre de renfort, d'intervention et de secours de Porrentruy ont été mobilisés avec quatre véhicules. Ils ont pu rapidement maîtrisé le sinistre et limiter les dégâts. /comm-mle