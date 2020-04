La police jurassienne veille au grain

La police jurassienne est mobilisée en masse pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elle a renforcé ses effectifs durant ces jours de Pâques pour faire respecter les mesures en vigueur, alors que le temps est radieux. Les agents dépêchés sur certains sites vérifient que les deux mètres de distance sociale soient respectés et qu’aucun rassemblement de plus de cinq personnes n’ait lieu. Pour ce faire, le nombre d’agents mobilisés a presque doublé, avec quasiment 40 policiers engagés quotidiennement à la centrale et sur le terrain.





La population joue le jeu

De manière générale, la police souligne que la population respecte les consignes en vigueur. « Le message est entendu et on a très peu d’infractions », souligne le 1er lieutenant Philippe Fleury. De plus, l’accueil qui est réservé aux agents est souvent bon. Le rôle de la police reste préventif et les policiers dépêchés sur le terrain insistent sur le bon comportement à adopter. « En allant au contact des gens, ces derniers prennent automatiquement de la distance », affirme Philippe Fleury, qui rappelle l’importance de la présence policière. Reste qu’en fonction de la situation, des amendes d’ordre sont infligées.





Une forte présence

Les patrouilles effectuent de nombreux kilomètres ces jours pour inciter au respect des consignes sanitaires. « Nous ciblons les lieux de rassemblement, typiquement les places de pique-nique, les cabanes forestières, les places de jeux ou autres lieux publics comme les gares », affirme Philippe Fleury. Et la police est très active puisqu’elle arpente les routes et chemins en voiture, en moto, à vélo, à pied et même à cheval. Elle obtient aussi parfois l’aide de la population qui téléphone à la centrale pour signaler des abus. /mle