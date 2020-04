Près de 80 verbalisations durant le week-end pascal

Aussi des infractions routières



Les policiers ont aussi eu pour mission de limiter les comportements à risque sur la route. Les contrôles du week-end ont débouché sur sept amendes et trois dénonciations au Ministère public. Un automobiliste a notamment été pincé à 119km/h entre Glovelier et Saulcy, sur un tronçon limité à 80km/h. Si la police jurassienne fait état, « globalement, d’un bon respect des mesures de protection », elle relève que les motards ont été nombreux sur les routes de la région. « Mais on doit avouer que, pour l'instant, c'est gérable », confie le commandant de la police jurassienne, Damien Rérat. Il rappelle néanmoins qu'un motard s'est blessé ce lundi entre St-Ursanne et Les Rangiers. Hormis les recommandations et les contrôles, la police cantonale ne peut pas faire beaucoup plus pour inciter les motards à laisser leurs engins au garage. « La réponse est claire, interdire tout ou partie des motards sur notre territoire est une compétence fédérale, les cantons ne peuvent pas le faire », rappelle Damien Rérat. La police souligne cependant qu’il faut poursuivre l’effort de lutte contre le Covid-19 en restant chez soi et en ne sortant que pour une raison impérieuse. /comm-msc