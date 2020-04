« Un geste exceptionnel et unique en Suisse »

La générosité n’est pas un vain mot pour la famille Membrez. Les époux Sonia et Philippe ont remis ce mardi un don de 500'000 francs au Gouvernement jurassien. Ce montant doit permettre d’aider les personnes souffrant financièrement de la crise liée au coronavirus. Il s’agit d’un « geste de générosité exceptionnel », a lancé Martial Courtet en dévoilant cette donation. Le président de l’exécutif cantonal a évoqué « un don unique en Suisse » qui sera alloué aux domaines du social, de la formation, de la culture, du sport et de l’économie. Caritas Jura, la Croix-Rouge section Jura et Secours d’hiver Jura toucheront une partie de ce montant pour venir en aide aux familles et personnes en difficulté en raison du Covid-19.





Lancement d’un fond cantonal de solidarité

« Notre don appartient aux Jurassiennes et Jurassiens », ont tenu à souligner les époux Membrez. Ainsi, la gestion de ces 500'000 francs sera assurée par le Gouvernement. L’exécutif cantonal, sur suggestion des donateurs, a décidé de développer un fonds cantonal de solidarité. Il lance un appel à tout un chacun pour l’alimenter. « On veut créer une émulation car 500'000 francs ne suffiront pas », ont appuyé Sonia et Philippe Membrez, tout en précisant que leur but est de « soutenir les personnes qui passent entre les mailles du filet d’aide ». /msc