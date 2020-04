Assemblée générale à distance pour Tornos

L'assemblée générale ordinaire du groupe Tornos s'est tenue hier à Moutier, en petit comité. Les actionnaires de l'entreprise prévôtoise n'ont pas pu y prendre part en personne en raison des mesures de sécurité liées au coronavirus. Ils ont toutefois approuvé à distance toutes les propositions du conseil d'administration.



Pas de dividendes pour les actionnaires



Le projet de versement de dividendes aux actionnaires a été abandonné en raison de la situation économique actuelle, comme cela avait déjà été dit lors de l'annonce des résultats 2019 le 9 mars dernier à Zurich. Les actionnaires ont toutefois validé le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de l'exercice 2019. François Frôté, Michel Rollier, Walter Fust et Till Fust ont été reconduits au conseil d'administration pour un mandat d'un an. Le montant global des indemnités qui leur sont versées, à eux ainsi qu'à la direction, a été approuvé également.



Du fait du recul marqué de la demande dans l'industrie automobile, le groupe Tornos a amorcé l'exercice actuel avec un carnet de commandes nettement moins fourni que l'année précédente. /comm-oza