Des résultats mitigés pour StarragTornos

Un chiffre d’affaires en baisse, mais un carnet de commandes qui reste bien rempli pour StarragTornos. Le groupe, basé notamment à Moutier, a présenté vendredi les premiers résultats de son année 2025. Le fabricant de machines-outils se réjouit d’être parvenu à maintenir un niveau de commandes similaire à l’an dernier malgré le contexte économique difficile.

StarragTornos enregistre même une légère hausse au niveau de son carnet de commandes de 3,2% par rapport à 2024, ce qui représente un montant de 336,4 millions à la fin de l’année. Cette évolution est principalement due à une hausse significative dans le marché de l’aéronautique au cours du quatrième trimestre de l’an dernier, tant dans le secteur de la défense que de l’aviation civile.





Le luxe en recul

Une forte baisse a, en revanche, été constatée dans le segment des biens de luxe. Une situation qui a eu un impact nettement négatif sur le chiffre d’affaires, souligne le groupe, et qui devrait également peser sur le résultat annuel. Le chiffre d’affaires net a, en effet, reculé de 10,5%, passant de 494,1 à 442,1 millions sur l’exercice 2025.

StarragTornos publiera les résultats détaillés de son exercice 2025 le 16 mars. /comm-alr