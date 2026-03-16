Des résultats en baisse pour StarragTornos mais le carnet de commandes tient bon

StarragTornos a connu une année 2025 compliquée, mais estime avoir réussi à limiter la casse. Le groupe industriel basé notamment à Moutier a publié aujourd’hui l’ensemble de ses résultats pour l’an dernier. Le bénéfice a chuté de près de 55% à 5,3 millions de francs. Le chiffre d’affaires a lui aussi diminué, mais de manière moins importante - soit de 10,5% - à 442,1 millions de francs. Les pertes ont été partiellement compensées par des mesures de réduction des coûts ainsi que par la mise en place du chômage partiel. Quant aux entrées de commandes, elles ont bien tenu le choc. La baisse à ce niveau sur l’ensemble de 2025 se limite à 0,7% pour un total de 472’8 millions de francs. Pour la fin de l’an dernier, c’est même une hausse de 3,2% qui a été constatée.





L’aérospatiale décolle, mais le luxe plonge

StarragTornos a décroché plusieurs commandes dans le secteur de l’aviation militaire et civile en 2025. Le segment aérospatial a bondi de 40%, ce qui compense en partie la baisse des autres segments. StarragTornos a ainsi souffert du ralentissement du marché des produits de luxe, dont l’horlogerie, avec moins 45%, principalement en Europe et en Suisse. Plus globalement, les marchés en Asie et aux Amériques ont progressé, malgré la politique de droits de douane aux États-Unis, mais sans pouvoir compenser totalement les baisses en Europe. Pour l’année en cours, StarragTornos n’anticipe pas de forte croissance et aucune reprise significative n’est attendue. À noter encore que la communauté des héritiers de Walter Fust, décédé l’an dernier, a décidé de maintenir son engagement dans StarragTornos. L’homme détenait 52,11% des actions du groupe. /comm-fco