Un nouveau chef des finances nommé chez StarragTornos

Le fabricant de machines-outils StarragTornos a nommé Markus Jäger en tant que nouveau directeur financier (CFO) et membre de la direction du groupe. Stéphane Pittet, qui occupait d'abord ce poste chez Tornos, puis dans le groupe fusionné depuis 2023, quitte l'entreprise.

Le nouveau directeur financier entrera en fonction le 1er octobre. Stéphane Pittet quitte le groupe pour relever un nouveau défi professionnel, a indiqué StarragTornos dans un communiqué publié jeudi. Le groupe est basé à Rorschacherberg mais a toujours une unité Tornos à Moutier.

Le nouveau chef financier est un professionnel de la finance, « avec une solide expérience internationale et une expertise reconnue dans les entreprises industrielles cotées en bourse », a précisé le groupe. De 2019 à 2023, il a occupé les postes de recteur et directeur exécutif de l'Université du Liechtenstein. Auparavant, il a assumé différentes fonctions de direction financière chez VAT AG et SFS Services AG. /ATS-gtr