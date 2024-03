La fusion fructueuse entre Tornos et Starrag

L’union entre la société prévôtoise Tornos et le groupe st-gallois Starrag porte ses fruits. Le groupe StarragTornos a présenté vendredi à Zurich son rapport annuel 2023. Par rapport à 2022, le géant de la micromécanique a vu son bénéfice net progresser de 56%, de 21 à près de 33 millions de francs, tout cela pour un chiffre d’affaires total qui s’élève à 564 millions de francs, en hausse de 13,2%. Ces chiffres sont d’autant plus réjouissants qu’ils incluent déjà les coûts de la fusion de 1,7 million. Ils prennent aussi en compte une baisse quasi générale des entrées de commande dans les medtech, l’énergie ou encore les produits de luxe du côté de Starrag. Seul l’aéronautique affiche une belle progression.

Pour Tornos, les marchés de l’électronique et les job-shops ont été les plus porteurs. Les entrées de commande reculent de 10,4% à 528,7 millions mais elles restent à un niveau très haut, a précisé le directeur financier du groupe Stéphane Pittet. Surtout, la fusion a permis de poser les jalons d’une croissance supplémentaire sur des marchés cibles prometteurs, en Europe évidemment, mais aussi en Amérique du Nord et en Asie.

StarragTornos va par ailleurs vivre un important tournant lors de l’assemblée générale du 20 avril. Les deux administrateurs François Frôté et Michel Rollier ne se représenteront pas. Ils étaient en place depuis plus de 20 ans. François Frôté a toujours occupé le poste de président du Conseil d’administration. Notez que les deux ne seront pas remplacés. /oza-nmy