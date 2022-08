Tornos continue sa croissance en 2022

Tornos poursuit sur sa lancée. L’industriel prévôtois annonce mercredi une augmentation de 11% de son chiffre d’affaires net au premier semestre 2022 par rapport à la même période l’année précédente. Il s’établit à 93,7 millions de francs et montre une forte progression en Europe et aux Etats-Unis. Le fabriquant de machines-outils note toutefois des « interruptions fréquentes de la chaîne d’approvisionnement mondiale en matières premières en produits de sous-traitant » en raison de restrictions sanitaires en Asie et plus particulièrement en Chine.

Autre résultat positif : les entrées de commande se portent bien. Tornos en a enregistré 98,3 millions de francs au premier semestre de l’année. Le carnet de commande est cependant en légère baisse par rapport au résultat obtenu au premier semestre 2021. Les commandes dans le secteur des techniques médicales et dentaires a notamment connu une forte croissance et son passées de 11 à 18,2 millions de francs.







Confiance pour la suite

Tornos se dit « confiant » pour la seconde moitié de l’année 2022 vu son carnet de commandes bien rempli. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine font cependant peser certaines incertitudes, notamment sur la disponibilité de matières premières, de pièces de sous-traitants de l’évolution de leurs prix. /comm-gtr