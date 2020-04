Assemblée générale à huis clos pour la CCIJ

C’est une première en quarante ans d’existence. La Chambre de commerce et d’industrie du Jura (CCIJ) tiendra son Assemblée générale à huis clos le 4 juin prochain. Il s’agit « d’un renoncement douloureux » précise le Comité dans un communiqué mercredi. Les membres de l’association seront invités à exercer leurs droits et se prononcer sur différents points par écrit. Cette décision est liée à l’épidémie de coronavirus et l’incertitude qui pèse sur les réunions de personnes dans les prochains mois, alors que l’Assemblée générale de la CCIJ rassemble environ 200 participants. /comm-gtr