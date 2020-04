Une session du Parlement jurassien partiellement dédiée au coronavirus

Le Parlement jurassien va bientôt reprendre ses activités en plénum. Le bureau du législatif a décidé mercredi de convoquer une session sur deux journées, les 27 et 28 mai, sous réserve d’une détérioration de la sécurité sanitaire actuelle. Le lieu doit encore être déterminé, mais ce ne sera pas à l’Hôtel du Parlement pour que la séance puisse se dérouler dans le respect de toutes les règles de distanciation et d’hygiène définies par l’OSFP. L’ordre du jour sera adopté par le bureau du législatif en fin de semaine prochaine. Toutes les interventions qui concernent la pandémie et qui font l’objet d’une demande de traitement en urgence pourront être soumises aux députés lors de la première partie de la session.

Les commissions continueront de siéger en visioconférence ou de manière physique, si besoin, dans des salles appropriées à l’application des différentes mesures sanitaires. /comm-alr