Retour à l’école : pas de notes et trois scénarios envisagés

« Le premier est celui d’une rentrée des classes plus ou moins normale avec des distances de moins de deux mètres. La deuxième hypothèse est justement celle de ces deux mètres qui demande des efforts d’organisation. Et on se prépare aussi à une éventuelle poursuite de l’enseignement à distance », énumère Martial Courtet. Au vu du contexte actuel, le ministre reconnaît que l’hypothèse de recourir à des « demi-classes » avec un groupe d’élèves le matin et un autre l’après-midi est « l’une des pistes très clairement étudiées ».