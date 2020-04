Les grandes manifestations de l’été n’auront pas lieu

C’est un gros coup de massue qui est tombé dans le courant de ce mercredi après-midi : tous les rassemblements de plus de 1'000 personnes sont interdits jusqu’à la fin du mois d’août. Le Conseil fédéral l’a annoncé lors d’une conférence de presse. Dans le Jura, plusieurs manifestations sont concernées. Le Marché-Concours, qui devait se tenir du 7 au 9 août, la Braderie de Porrentruy, qui devait avoir lieu du 28 au 30 août, ainsi que la course de côte internationale St-Ursanne - Les Rangiers, prévue les 15 et 16 août, et les championnats de Suisse de VTT à Montsevelier, qui devaient avoir lieu les 4 et 5 juillet, sont notamment touchés. La tenue du Chant du Gros cuvée 2020 est toujours en suspens. Son directeur, Gilles Pierre, a confirmé à RFJ qu'il attendait une décision politique. Cette dernière deviendra urgente au mois de juin, d'après Gilles Pierre.

Par ailleurs, le Conseil fédéral décidera le 27 mai à quelle date les manifestations de moins de 1’000 personnes seront à nouveau autorisées.