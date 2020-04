Soutien cantonal au remaniement parcellaire des Genevez

Le Gouvernement jurassien délie la bourse pour les Genevez. Il a accordé un montant de 228'000 francs au Syndicat d’améliorations foncières pour les premières études du remaniement parcellaire de la commune.

L’Etat attribue par ailleurs 3'000 francs à la Croix-Rouge suisse pour les réfugiés en Bosnie-Herzégovine qui ne trouvent pas de place dans les centres d’accueil officiels, puis 2'000 francs à Caritas Suisse pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Albanie.

Le Gouvernement a encore approuvé la répartition proposée par la Délégation jurassienne à la Loterie romande pour le 1er trimestre 2020. Cinquante-quatre projets ont bénéficié d’une somme totale de 1'596'500 francs (notamment 48,5% pour la culture, 23,9% pour la promotion du tourisme et du développement et 20% pour la jeunesse et l’éducation). /comm-rch