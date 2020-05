Pas de Slow Up Jura cette année

La liste des manifestations annulées à cause du coronavirus s’allonge encore dans la région. La dernière à en faire les frais est le Slow Up Jura qui était prévu le 28 juin. Les organisateurs indiquent vendredi que les décisions des autorités fédérales et cantonales les obligent à renoncer à la mise sur pied de cet événement qui réunit chaque année quelques 25'000 personnes. Ils se disent pleinement conscients que cette annulation aura des répercussions pour les finances de la trentaine de sociétés locales participant habituellement à la manifestation. Pour l’association Slow Up Jura Agglo’balade, les conséquences sont également importantes, car une partie des frais d’organisation, soit environ 25'000 francs, avaient déjà été engagés. Cette situation ne devrait toutefois pas remettre en question l’existence du Slow Up Jura.

Les organisateurs donnent rendez-vous aux adeptes de mobilité douce le dimanche 27 juin 2021 pour la prochaine édition. /comm-alr