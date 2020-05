L’arnaque au colis de retour dans le Jura

Un colis jamais reçu, mais une facture arrivée à destination. La police cantonale jurassienne a mis en garde jeudi contre une arnaque qui a été constatée ces derniers temps. Le stratagème existe depuis l’avènement du commerce en ligne. Le malfrat passe commande auprès de grandes enseignes et fait livrer à l’adresse de la victime ou dans un autre lieu, et récupère le colis. Par contre, la facture parvient à la personne lésée qui est sommée de la payer. Une dizaine de plaintes ont été enregistrées ces dernières semaines, surtout en avril. Pour le moment, les forces de l’ordre n’ont pas d’élément précis pour lier cette arnaque à la crise sanitaire du coronavirus. La police cantonale jurassienne conseille aux victimes d’avertir rapidement le commerçant, de contester la facture, puis de déposer plainte.

Les plaintes peuvent être déposées à la police dans les réceptions qui ont été adaptées aux mesures actuelles de protection contre le coronavirus. La police est et reste accessible par d’autres canaux. En composant le 117 en cas d’urgence, via le 032 / 420 65 65 pour une requête non urgente, par courrier électronique et postal selon les adresses présentes sur le site internet de la police. /comm-ncp