« Le canton du Jura est aux avant-postes dans cette crise »

Le tour de l’étang à sens unique

Le Gouvernement jurassien a choisi de rouvrir le site touristique majeur de la région. Il est à nouveau possible d’en faire le tour, mais en sens unique et en respectant les mesures de sécurité (distance physique de 2m et groupes de 5 personnes maximum). Le week-end de l’Ascension qui se profile pourrait amener la foule sur le site franc-montagnard, notamment des visiteurs alémaniques. Damien Rérat a appelé au bon sens : « Évitez les endroits surchargés de monde et faites revivre les commerces et restaurants de la région », a-t-il lancé aux Jurassiens.