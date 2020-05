Les week-ends prolongés pour relancer le tourisme jurassien

Le tourisme jurassien retrouve des couleurs avec les week-ends de l’Ascension et de Pentecôte. Jura Tourisme rouvre jeudi ses bureaux de Porrentruy, St-Ursanne et Saignelégier après une fermeture de deux mois. Ce sera à nouveau le cas pour le férié de la Pentecôte, alors que le site de Delémont reste fermé. Les permanences mises en place par téléphone et par mail ne sont plus suffisantes pour répondre aux demandes de visiteurs de plus en plus intéressés à revenir dans nos contrées. Un vif intérêt se fait sentir depuis deux semaines, tout comme les réservations dans la parahôtellerie, alors que les camping-cars sont à nouveau admis dans les campings à certaines conditions.





« Le Jura est covid-compatible »

Selon le directeur de Jura Tourisme Guillaume Lachat, le Jura est « covid-compatible » et a une carte à jouer du moment que les Helvètes restent en Suisse durant leurs congés. « Les gens ont besoin de grand air et de vivre dans la nature en ce moment. Les premières demandes concernent les randonnées et les itinéraires à vélo. Et nous avons aussi des prestations touristiques qui sont à nouveau ouvertes au public, tout en respectant les mesures de précaution », explique Guillaume Lachat.

Les activités touristiques ont rouvert progressivement dans la région. Jura Tourisme a dû réaliser un important travail de mise à jour pour assurer sa mission, en réalisant un sondage auprès des différents prestataires pour savoir ce qui était ouvert et ce qui ne l’était pas. Selon le directeur de l’association, Guillaume Lachat, ces week-ends prolongés doivent servir de préparation aux prestataires touristiques qui pourront éprouver leur plan de protection sanitaire en vue de la période estivale. /emu