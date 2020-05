Salaire minimum respecté pour le personnel de vente

Le nouveau contrat-type de travail du personnel de vente comprendra un salaire minimum impératif de 20 francs. Le Gouvernement jurassien a communiqué vendredi la reconduction du contrat-type de la branche en augmentant les plus bas salaires. Le salaire le plus bas mentionné dans ce contrat-type est fixé à 18,50 francs, mais il faut prendre en compte le 13e salaire, a précisé le Gouvernement. En février dernier, la première version prévoyait un salaire-type avec un seuil de 18,57 francs de l’heure, inférieur au nouveau salaire minimum jurassien. Le projet avait suscité la réaction des syndicats. Unia Transjurane et Syna ont d'ailleurs salué vendredi la décision finale du Gouvernement jurassien prise à l'issue de la procédure de consultation.



Le contrat-type permet à l’Etat d’amender les employeurs qui ne respectent pas les prescriptions salariales. Son entrée en vigueur est prévue le 1er juillet prochain pour trois ans. Cela doit permettre aux partenaires sociaux de mener des pourparlers afin de conclure une convention collective de travail. /comm-gtr-emu