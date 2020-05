Le Gouvernement jurassien tire un premier bilan de la crise sanitaire

Le Gouvernement jurassien fait le point sur sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Il va présenter un rapport sur la gestion opérationnelle de la crise sanitaire lors de la prochaine session du Parlement qui aura lieu mercredi et jeudi à Courroux. Le document résume toutes les décisions qui ont été prises depuis l’arrivée de l’épidémie en Suisse. Il nous apprend notamment que les premières mesures de lutte contre le Covid-19 ont été prises à la fin du mois de février. L’État-major cantonal de conduite s’est réuni pour la première fois le matin du 28 février, soit avant que le Conseil fédéral ne constate l’existence d’une situation particulière et interdise les rassemblements de plus de 1'000 personnes.

Dans le Jura, le premier cas a été signalé le 5 mars. Au total, 7 personnes ont perdu la vie.

Quelques chiffres sont également mis en avant :

14'515 : les appels reçus par les différentes hotlines mises en place entre le 26 mars et le 18 mai, soit environ 268 appels par jour.

: les appels reçus par les différentes hotlines mises en place entre le 26 mars et le 18 mai, soit environ 268 appels par jour. 30 : les soldats sanitaires engagés à l’Hôpital du Jura du 30 mars au 20 avril. L’effectif a été réduit à 15 militaires jusqu’au 4 mai. La protection civile a aussi été mobilisée pendant plus de deux mois.

: les soldats sanitaires engagés à l’Hôpital du Jura du 30 mars au 20 avril. L’effectif a été réduit à 15 militaires jusqu’au 4 mai. La protection civile a aussi été mobilisée pendant plus de deux mois. Près de 1'000 : les contrôles effectués dans des entreprises par les collaborateurs du Service de l’économie et de l’emploi.