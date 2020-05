Une session particulière pour le Parlement jurassien

Le Parlement jurassien reprend du service dans une configuration spéciale. Il va tenir mercredi et jeudi sa première session depuis plus de deux mois et demi après une pause forcée due au coronavirus. Pour respecter les mesures de précaution toujours en vigueur, le législatif se réunira à la halle de gymnastique de Courroux, qui est plus grande que la salle du Parlement à Delémont. Cette délocalisation, une première depuis 18 ans, a nécessité un grand effort au nouveau de la logistique.

La salle a dû être configurée pour respecter la distance physique de deux mètres entre chaque personne. Le secrétariat du Parlement a donc dû imaginer une disposition qui permette d’accueillir près de 80 personnes dans la salle qui mesure 24 mètres sur 24. Il a profité de la scène pour y installer la présidence du législatif. Le Gouvernement siègera à son pied, avec en face les 58 députés répartis de gauche à droite plus ou moins en demi-cercle. Les votes se feront à main levée, tandis que les prises de parole se feront uniquement depuis l’une des deux tribunes, qui seront utilisées en alternance afin de permettre de les désinfecter après chaque intervention. Un marquage fléché sera aussi en vigueur pour éviter les croisements. Le public ne sera pas admis.