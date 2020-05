Le Parlement jurassien veut aider les médias régionaux

Le Parlement jurassien montre son soutien aux médias de la région. Il a accepté mercredi deux motions urgentes, sans avis contraire. Le texte du socialiste Pierre-André Compte intitulé « Pour une aide de l’Etat à la presse écrite » et celui du démocrate-chrétien Vincent Eschmann « Pour une aide d’urgence aux médias régionaux » demandent au Gouvernement de prendre des mesures pour soutenir financièrement la presse écrite et les médias audiovisuels qui subissent la crise du coronavirus. Les députés ont souligné le rôle important joué par ces derniers pour informer et accompagner la population durant ces dernières semaines. Ils ont aussi relevé les difficultés rencontrées par certains médias qui ont parfois dû recourir à du chômage partiel, du fait de la perte d’une grande partie de leurs revenus publicitaires, et l’urgence de les soutenir afin de pérenniser une information de qualité dans la région. /emu