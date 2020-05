Un nouveau procureur pour le Jura

La République et Canton du Jura compte un nouveau procureur. Laurent Crevoisier a été élu mercredi à cette fonction par ? par le Parlement jurassien, sur proposition du Conseil de surveillance de la magistrature. Agé de 31 ans et domicilié à Porrentruy, il est titulaire du brevet d'avocat jurassien et est actuellement greffier et juge suppléant au Tribunal de première instance. Il entrera en fonction dès que possible. Suite au départ de Geneviève Bugnon et à l’élection de Nicolas Theurillat au poste de procureur général, un des six postes de procureur alloués au Ministère public était vacant depuis le début de l’année. Laurent Crevoisier a fait sa promesse solennelle dans la foulée de son élection. /emu